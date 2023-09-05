Обстоятельства аварии на ж/д перегоне под Ростовом прокомментировали в УГИБДД

Произошло столкновение иномарки Daewoo Gentra и поезда Адлер - Минск Фото: Сергей ГАПОН

Смертельную аварию, которая произошла 5 сентября на ж/д перегоне под Ростовом-на-Дону, прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции.

- Столкновение легковой иномарки Daewoo Gentra и поезда произошло около 4:50 утра. Все случилось в районе 20 км трассы Азов - Самарское, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным автоинспекторов, легковушка под управлением 58-летнего водителя выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. После этого последовало столкновение с пассажирским составом Адлер - Минск.

- От удара автомобиль отбросило на электроопору, после чего ТС опрокинулось в кювет. На месте до приезда скорой помощи скончались водитель иномарки и 69-летний пассажир, - добавили в Госавтоинспекции.

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Известно, что из-за аварии задерживаются пять поездов.

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