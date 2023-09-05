У дончанина нашли 300 г запрещенного вещества, и ему грозит 10 лет лишения свободы

У мужчины нашли три полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области у 45-летнего мужчины нашли запрещенные вещества массой 300 граммов. Злоумышленник утверждает, что хранил их для того, чтобы использовать лично. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

- В результате проведенного обследования на территории домовладения гражданина с применением служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили и изъяли три полимерных пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом, – сообщили в управлении.

Эксперты установили, что в пакетах было наркотическое средство. Также у мужчины нашли прибор, который позволяет употреблять запрещенные вещества.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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