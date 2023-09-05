В Новочеркасске собираются построить казачий этнопарк

Создание этнопарка обсудили на заседании Совета директоров города. Фото: сайт администрации Новочеркасска
В Новочеркасске планируют создать казачий этнопарк. Об этом на заседании Совета директоров города рассказал сити-менеджер Юрий Лысенко.
По словам главы городской администрации, новый парк с казачьим колоритом должен появиться «на территории поймы реки Тузлов».
Объект собираются благоустроить в рамках развития Новочеркасска как туристического центра.
- Очень важно чтобы программа развития туристического центра была сбалансированной, исполнимой, она должна идти на пользу нашему городу, - подчеркнул Юрий Лысенко.
Чиновник добавил, что при формировании дорожной карты проектов у Новочеркасска «есть уникальная возможность получить поддержку и областного, и федерального бюджетов».
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