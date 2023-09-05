Водитель фуры пострадал в ночном ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

Авария произошла в полночь на территории Зерноградского района. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области в ночном ДТП на трассе Ростов - Ставрополь пострадал 30-летний водитель большегруза «МАЗ». Об этом ближе к вечеру 5 сентября сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Мужчина получил травмы, с места происшествия его увезли в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что авария произошла в полночь на территории Зерноградского района.

Предварительно, мужчина, который управлял «МАЗом» с прицепом, не придерживался безопасной скорости, не учитывал метеоусловия и в итоге не справился с управлением. Фура съехала в левый кювет и опрокинулась, заняв часть дороги и обочину.

Сейчас обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники полиции.

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