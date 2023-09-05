В Ростовской области без работы остаются почти 70 тысяч человек

Уровень занятости населения в регионе составляет 61,1 процента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на данный момент насчитывается 70,3 тысячи безработных. При этом уровень занятости населения в регионе составляет 61,1 процента. Это выше среднероссийского показателя, который равен 60,8 процента, сообщается на сайте Ростовстата.

В целом уровень безработицы в Ростовской области сегодня составляет 3,2 процента. Если сравнивать с другими регионами, то в Краснодарском крае, например, он равен 1,6 процента, в Волгоградской области – 2,8 процента. А вот в Крыму и Адыгее безработица выше. Она достигает 3,6 процента. Особенно высокая безработица в Калмыкии. Там этот показатель достигает почти 7 процентов.

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