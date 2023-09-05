Житель Ростовской области пытался откупить сына от уголовной статьи

Задержанному грозит уголовное наказание Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить 51-летнего жителя Батайска, которого заподозрили в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

- Мужчине были предъявлены обвинения по части 3 статьи 291 УК РФ. Материалы дела уже передали в суд, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, в июле 2023 года батайчанин передал правоохранителю 50 тысяч рублей. За эти деньги мужчина надеялся откупить сына от уголовной ответственности, но полицейский не стал нарушать закон.

Известно, что подозреваемый в подкупе полностью признал свою вину еще во время следствия. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее житель Дона уже был судим за преступления против собственности.

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