Военком Ростовской области опроверг информацию о мобилизации 200 тысяч россиян

По словам военкома, информация о мобилизации 200 тысяч человек - фейк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров опроверг информацию о мобилизации 200 тысяч россиян. Об этом Игорь Анатольевич сообщил «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, на просторах интернета появились загадочные фотографии некоего документа, якобы приказа министра обороны России, о возобновлении частичной мобилизации в этом году. Согласно этим фотографиям, с 11 сентября по первое ноября мобилизуют 200 тысяч жителей России.

- В интернете уже сообщили, что это фейк. Подтверждаю: это фейковая новость, - прокомментировал Игорь Анатольевич. - Это все, что я могу сказать — официальных документов нам не приходило, и слышу об этом впервые. Напомню, уже было официально объявлено, что никаких указаний больше не будет.

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