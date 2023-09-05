В Ростове в день солидарности в борьбе с терроризмом пограничники провели урок

Ребята примерили каски и бронежилеты. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

Ученики лицея № 102 Ростова-на-Дону побывали на уроке мужества, приуроченный ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его провели сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области

- Теракт в бесланской школе является одним из самых масштабных и бесчеловечных преступлений против детей в истории современной России. Он дал толчок к усилению мер по защите граждан в местах скопления людей. Особое внимание уделяется детским садам, школам и другим образовательным учреждениям, - рассказал официальный представитель донского погрануправления ФСБ Иван Алтухов. - Каждому ребенку необходимо понимать, что в обнаруженных бесхозных предметах могут находиться самодельные взрывные устройства. Поэтому необходимо оповестить о возможной опасной находке взрослых, которые позвонят в полицию.

В актовом зале лицея пограничники продемонстрировали школьникам экипировку, технические средства и оружие для борьбы с нарушителями, которые используются в контртеррористических операциях. Также ребята смогли увидеть работу кинолога со служебной собакой и полет квадрокоптера с отображением присутствующих на экране оператора. Все желающие поупражнялись в стрельбе на электронном тире и устроили соревнования по отжиманиям и приседаниям в касках и бронежилетах.

Ребята не только смотрели на экспонаты, но и брали их в руки, узнали от сотрудников погрануправления об особенностях службы. А в финале встречи посмотрели фильм о бесланской трагедии и тех, кто героически спасал заложников.

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