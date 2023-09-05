В Ростовской области после столкновения трех машин пострадал 5-летний ребенок

На проезжей части столкнулись фура Volvo, Mazda и Renault. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП на трассе М-4 «Дон» - Каменоломни пострадал 5-летний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, днем 4 сентября 61-летний водитель фуры Volvo с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Mazda, которая остановилась на нерегулируемом перекрестке для поворота налево. После удара легковая иномарка отлетела на встречную полосу и столкнулась с Renault.

- В результате ДТП была оказана разовая медицинская помощь водителю автомобиля Mazda и его несовершеннолетнему пассажиру, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят водителей быть предельно осторожными. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя превышать скорость и выполнять резкие необдуманные маневры.

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