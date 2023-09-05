Под Ростовом врачи за восемь дней помогли восстановиться женщине после инсульта

В Шахтах медики помогли за восемь дней помогли встать на ноги пациентке после инсульта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Шахтах специалисты ГБСМП за восемь дней помогли восстановиться женщине после инсульта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 55-летняя женщина во время игры с внучкой почувствовала головокружение. У нее нарушилась речь и ослабилась правая рука и нога. Жительнице вызвали скорую помощь. Медики доставили пациентку в ГБСМП им. В.И. Ленина. Врачи сразу же провели осмотр и сделали КТ мозга. Диагноз: ишемический инсульт.
- Больную госпитализировали в палату интенсивной терапии неврологического отделения, где провели процедуру по растворению тромба, являющегося причиной инсульта. Уже к окончанию процедуры у женщины восстановились движения, значительно улучшилась речь, пропало головокружение, - рассказали специалисты.
Отметим, что затем специалисты приступили к реабилитации пациентки. Во время всех необходимы процедур использовалось современное оборудование. Медики за восемь дней поставили на ноги женщину. Сейчас она вернулась к привычной жизни и проводит время с семьей.
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