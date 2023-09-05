Делегация Ростовской области участвует в Пятом форуме социальных инноваций

Ростовская область приняла участие в Пятом форуме социнноваций регионов. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Делегация Ростовской области во главе с Василием Голубевым приняли участие в Пятом форуме социнноваций. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятие стартовало 5 сентября в Москве. В состав делегации Ростовской области вошли представители региональных соцведомств, а также социальных и медицинских учреждений Ростовской области.

Участников мероприятия поприветствовала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Мероприятие будет проходить с 5 по 8 сентября. Участники форума смогут пройти сессии для профессионального сообщества по развитию соцсферы, а также полезные лекции и дискуссии с участием известных экспертов: ученых, врачей, журналистов, психологов, представителей бизнеса, писателей, блогеров.

Напомним, что форум проводится с 2015 года.

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