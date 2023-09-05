В кинотеатрах Ростова показ фильма «Барби» задерживается на неделю

В ростовских кинотеатрах «Барби» покажут на неделю позже запланированной даты Фото: Олег ЗОЛОТО

В кинотеатрах Ростова-на-Дону показ культового фильма «Барби» задерживается еще на неделю. Об этом сообщили на сайте кинотеатра «Чарли».

Отметим, что на ростовских экранах фильм должен был появиться 9 сентября. В нескольких кинотеатрах уже открыли продажи билетов на знаменитый фильм. Однако, позже сотрудники заведений сообщили, что «Барби опаздывает на неделю».

- Для тех, кто уже купил билет на 9-11 сентября: по раннее купленным билетам будет произведён автоматический возврат, — рассказали сотрудники кинотеатра.

Купить новые билеты ростовчане смогут, как только появится точная дата релиза.

Отметим, что «Барби» стала самым кассовым фильмом в мире.

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