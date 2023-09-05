В библиотеке Таганрога презентовали новый статистический сборник

В Таганроге накануне 325-летия города презентовали новый статистический сборник. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге презентовали новый статистический сборник. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города. Мероприятие состоялось 5 сентября в библиотеке Таганрога.

Статистический сборник «Таганрог в свете переписей населения» презентовали накануне 325-летия города.

По словам замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина, этот сборник является значимым для стратегии развития региона. Также он поблагодарил за кропотливый труд всех, кто принимал участие в создании сборника.

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова поделилась, что в сборнике собрана вся история населения приморского города с момента первой всеобщей переписи в 1897 года.

- Сборник включает в себя 148 страниц: информацию о населении Таганрога, демографии, религии, национальностях, занятости, образовании и так далее. Книга иллюстрирована портретами исторических личностей и документами, - рассказала Марина Самойлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге обещают дожди и небольшое похолодание

В Таганроге похолодает на несколько градусов и пройдут дожди (подробнее)