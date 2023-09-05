В библиотеке Таганрога презентовали новый статистический сборник

В Таганроге накануне 325-летия города презентовали новый статистический сборник. Фото: администрация Таганрога
В Таганроге презентовали новый статистический сборник. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города. Мероприятие состоялось 5 сентября в библиотеке Таганрога.
Статистический сборник «Таганрог в свете переписей населения» презентовали накануне 325-летия города.
По словам замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина, этот сборник является значимым для стратегии развития региона. Также он поблагодарил за кропотливый труд всех, кто принимал участие в создании сборника.
Руководитель Ростовстата Марина Самойлова поделилась, что в сборнике собрана вся история населения приморского города с момента первой всеобщей переписи в 1897 года.
- Сборник включает в себя 148 страниц: информацию о населении Таганрога, демографии, религии, национальностях, занятости, образовании и так далее. Книга иллюстрирована портретами исторических личностей и документами, - рассказала Марина Самойлова.
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