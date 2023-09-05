В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб 43-летний мужчина

На месте ЧП работали четыре спецмашины и 16 спасателей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Волгодонске во время пожара в частном доме погиб 43-летний мужчина. Трагедия произошла 5 сентября в СНТ «Донской сад» на улице 12-я Линия.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал полыхать около 16 часов. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило больше 200 квадратных метров территории. Пожарные тушили огонь несколько часов. Полностью справиться с пламенем удалось к 18:40. Когда спасатели осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тело 43-ленего мужчины.

- На месте ЧП работали четыре спецмашины и 16 спасателей. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

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