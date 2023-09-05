В Ростовской области мужчину, до смерти избившего друга, осудили на пять лет

В Батайске осудили мужчину до смерти избившего своего товарища Фото: Артем КИЛЬКИН

В Батайске осудили мужчину, который до смерти избил своего друга. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области 5 сентября.

По информации ведомства, в мае текущего года мужчина находился в гостях у товарища. Друзья распивали спиртное, а затем между ними возник спор. В ходе ссоры разъяренный мужчина несколько раз ударил руками и ногами товарища. Удары были настолько сильные, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

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