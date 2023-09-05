В Ростове задержали серийного уличного грабителя

Правоохранители задержали мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали 28-летнего парня, подозреваемого в серии грабежей. Об этом 5 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Все началось с одного заявления в полицию. Женщина рассказала, что прохожий похитил у нее ювелирное изделие прямо на улице. По словам горожанки, неизвестный подошел к ней и спросил, как пройти к остановке. Пока потерявшая бдительность ростовчанка показывала дорогу, он сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей.

Правоохранители задержали главного подозреваемого. Им оказался парень, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Оказалось, к этому моменту он уже продал украшение, а деньги потратил.

Как выяснилось в ходе расследования, местному жителю не впервой грабить людей. Он причастен к двум аналогичным случаям. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж», - добавили в ведомстве. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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