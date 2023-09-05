Инспектора заповедника в Ростовской области нашли мертвым в багажнике на дне реки

Под Ростовом в багажнике машины в реке обнаружили тело инспектора заказника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 5 сентября нашли мертвым инспектора заказника «Цимлянский». Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, утром мужчина не вышел на работу. Связаться с ним не удавалось ни коллегам, ни родственникам. Люди обратились в полицию.

Спустя время в реке Сухой обнаружили автомобиль. В его багажнике нашли тело инспектора. Что произошло с мужчиной, пока неизвестно.

Отметим, официальных сообщений о происшествии пока не поступало.

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