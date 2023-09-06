Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 4:38

В Ростове 6 сентября ожидается солнечная погода и +27

В Ростове-на-Дону после затяжных дождей выглянет солнце
Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону после затяжных дождей выглянет солнце

В Ростове-на-Дону после затяжных дождей выглянет солнце

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики прогнозируют солнечную погоду и +27. Об этом сообщили специалисты «Гисметео».

В среду, 6 сентября, в городе ожидается солнечная погода. В утренние часы столбики термометров покажут +15. Днем воздух прогреется до +27 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +19 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 5-9 метров в секунду.

Отметим, что до конца рабочей недели в Ростове-на-Дону ожидается аналогичная погода. Будет преимущественно солнечно, а столбики термометров покажут +21…+26 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как долго продлятся похолодание и дожди в Ростовской области, рассказал климатолог

Климатолог Александр Иошпа объяснил сентябрьское похолодание в Ростове циклоном (подробнее)