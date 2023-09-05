Как долго продлятся похолодание и дожди в Ростовской области, рассказал климатолог

С середины сентября жителей Дона опять будет ждать потепление. Фото: Иван Макеев

В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание. Впрочем, в ближайшее время дончанам не стоит опасаться экстремально низких температур, а дожди, которые идут который день, скоро закончатся. Об этом в радио-эфире «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа.

- Те дожди, которые накрыли сегодня Ростовскую область, не будут интенсивными, – прокомментировал «КП – Ростов-на-Дону» ученый. - Южный циклон, который пришел на нашу территорию, лишь слегка захватил регион. Куда большее влияние он окажет на соседей – на Краснодарский край. Наши расчеты показывают, что со среды, 6 сентября, пойдет улучшение погодных условий, и на территорию Ростовской области начнет поступать теплый воздух.

Теплыми осенними днями жители Дона смогут наслаждаться до понедельника, 11 сентября. Потом погода изменится. Климатолог предсказал фронтальный раздел воздушных масс. В результате этого холодный воздух опустится, и на территории Ростовской области станет прохладнее. Пока же температура ночью будет опускаться не особенно низко. Ожидается, что на севере региона столбики термометров не опустятся ниже показателя в +10...+12 градусов. В Ростове ночные отметки, соответственно, будут выше.

А вот погоду на весь сентябрь климатолог предсказывать не стал. Говорит, что более менее точный прогноз пока можно дать лишь на две недели. В этом случае точность составляет 80— 90 процентов, а потом она снижается.

– Тяжело сказать, какой будет сентябрь. Думаю, температура будет соответствовать средним показателям. После того, как уйдут дожди, в Ростове днем температура будет достигать приблизительно +25...+28 градусов. Ночью она будет понижаться до +13...+16 градусов, – рассказал Александр Иошпа.

Но так будет до понедельника. Потом температура в Ростове понизится до 22-25 градусов.

Скорее всего, с середины месяца жителей Дона опять будет ждать потепление. Холодный циклон, который ожидается с понедельника, лишь слегка заденет регион, причем большей частью – северную часть. В Ростове же и на юге области климатолог прогнозирует комфортную теплую температуру.

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