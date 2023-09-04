В Ростове-на-Дону в День города ожидается теплая погода - как раз для прогулок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на День города в Ростове-на-Дону 16 сентября 2023, судя по прогнозам синоптиков, обещает быть как на заказ — теплой и солнечной. Как раз для неспешных прогулок по нарядному городу и посещения самых ярких и интересных мероприятий.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что в субботу, 16 сентября, в донской столице ночью будет +18 градусов, а днем +24 (по ощущениям +22). Ветер северо-восточный 5,4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%.

Напомним, судя по прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, во второй декаде сентября температура воздуха в донской столице будет понижаться с 24-25 градусов тепла до +22-23 градусов.

- Летний период в Ростовской области продлится минимум до второй декады сентября, - рассказал синоптик.

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