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НовостиОбщество6 сентября 2023 5:03

В Ростовской области прокурор пытался сбежать от правоохранителей

В Цимлянске попавшийся на взятке прокурор, пытался сбежать от силовиков
Лейла МИРИШОВА
В Цимлянске попавшийся на взятке прокурор, пытался сбежать от силовиков

В Цимлянске попавшийся на взятке прокурор, пытался сбежать от силовиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прокурор пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник. Происшествие случилось в Цимлянске.

Согласно опубликованной информации, задержали заместителям прокурора по подозрению в получение взятки. Во время задержания он попытался скрыться на своем автомобиле, но далеко уехать не смог. Правоохранителям удалось его задержать.

«КП – Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий в ГУ МВД по Ростовской области.

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