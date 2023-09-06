В Цимлянске попавшийся на взятке прокурор, пытался сбежать от силовиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прокурор пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник. Происшествие случилось в Цимлянске.

Согласно опубликованной информации, задержали заместителям прокурора по подозрению в получение взятки. Во время задержания он попытался скрыться на своем автомобиле, но далеко уехать не смог. Правоохранителям удалось его задержать.

«КП – Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий в ГУ МВД по Ростовской области.

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