В Ростовской области в среду ожидаются дожди и похолодание до +6

В среду, 6 сентября, в Ростовской области ожидаются дожди и похолодание Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в среду ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 6 сентября, в регионе средняя температура днем составит +23…+28 градусов. В некоторых местах столбики термометров достигнут до +31 градуса. В вечернее время температура воздуха составит +14…+19 градусов. В северных районах Ростовской области температура опустится до +6. Порывы ветра достигнут до 12-14 метров в секунду.

В Ростове 6 сентября будет преимущественно солнечно. Днем столбики термометров покажут +27 градусов, а вечером станет прохладнее до +15. Порывы ветра достигнут 8-9 метров в секунду.

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