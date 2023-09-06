В Ростовской области задержали женщину по подозрению в крупной краже

Мошенницу задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области правоохранители задержали женщину по подозрению в крупной краже. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 61-летняя жительница ЛНР рассказала, что в декабре прошлого года ей нужно было оформить госпенсию по утрате кормильца. Ей посоветовали женщину, которая занимается этими вопросами. Она связалась с ней и передала все документы своей новой знакомой. Стоит отметить, что Елена при подаче документов на выплаты оформила новую банковскую карту. В документах пожилая женщина указала номер той самой 42-летней женщины. Она пообещала, что будет сообщать о всех поступлениях пенсионерке. Однако, больше женщина на связь с жительницей ЛНР не выходила.

В августе 2023 года Елена отправилась в город Донецк, Ростовской области для того, чтобы совершить денежные переводы между своими счетами, так как собиралась приобрести дом. В банке сообщили, то на счету у пенсионерки нет средств. Выяснилось, что кто-то перевел 1 194 845 рублей на незнакомые счета. Тогда женщина обратилась в полицию. Позже правоохранители задержали 42-летнюю жительницу Москвы. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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