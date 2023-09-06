Никита Нагорный Фото: Даниил ОПАРИН

Спортсмен из Ростова-на-Дону Никита Нагорный завоевал три медали на соревнованиях Кубка России по спортивной гимнастике в Сочи. Об этом сообщают власти донской столицы.

- Ростовчанин подтвердил свой высочайший уровень: он выиграл две золотые награды в вольных упражнениях и опорном прыжке, а также бронзу на параллельных брусьях, - говорится на сайте ростовской мэрии.

Известно, что гимнаста с победой в социальных сетях уже поздравил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Поздравляю нашего чемпиона с очередным достижением. Он снова подтвердил свой высочайший класс. Желаю Никите новых побед и покорения новых вершин, - написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Сам спортсмен признался, что ожидает значимых соревнований, на которых он сможет представить Россию.

- У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, - прокомментировал Никита Нагорный.

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