Ночью в Новошахтинске потушили бесхозное строение, выгорело 400 кв. метров

На месте происшествия было задействовано 13 человек и 4 единицы техники Фото: Виталий ТИМКИВ

На улице Либкнехта в Новошахтинске ночью выгорело бесхозное строение. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов в район улицы Карла Либкнехта, 9 поступил 5 сентября, около 22:17. Локализовали горение в 22:30, все потушили в 22:48. Сгорело бесхозное строение на площади в 400 кв. метров, - рассказали в МЧС.

Известно, что на месте происшествия от экстренного ведомства было задействовано 13 человек и 4 единицы техники. Сейчас специалисты еще выясняют причины возгорания.

Отметим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пожар произошел рядом с частными домами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове во время прошедшего ливня рухнули 16 деревьев, затопило 10 территорий

Жители Ростова-на-Дону пожаловались 5 сентября на 26 аварийных ситуаций из-за непогоды (подробности)