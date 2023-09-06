В Ростове во время прошедшего ливня рухнули 16 деревьев, затопило 10 территорий

Стихия повредила несколько деревьев в донской столице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону после ливня, который прошел 5 сентября, от жителей города поступило 26 сообщений об аварийных ситуациях. К этому моменту все проблемы устранены, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Во время прошедшей непогоды в городе рухнули 16 деревьев, было затоплено 10 территорий, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Ситуаций, связанных с массовым нарушением систем жизнеобеспечения, не произошло. Пострадавших нет. Последствия стихии в донской столице ликвидировали 6 спасательных групп.

Напомним, вчера, 5 сентября, в Ростове на улице Оганова затопило участок улицы, легковые машины и пассажирский автобус.

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