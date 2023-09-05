В Ростове-на-Дону открыли движение машин по участку улицы Оганова

Пробка существенно сократилась, но еще сохраняется в обоих направлениях. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

В Ростове-на-Дону открыли движение машин по участку Оганова, где сегодня утром подтопило проезжую часть, несколько машин и автобус. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Напомним, о закрытии проезда стало известно еще в первой половине дня. Тогда очевидцы сообщили в социальных сетях, что проехать отрезок пути по Оганова нельзя из-за «из-за лужи глубиной около 50-60 см».

Позже в городском управлении по делам ГО и ЧС проинформировали, что на затопленной дороге ведут откачку воды. Автолюбителей просили искать объездные пути.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к 16 часам пробка на Оганова существенно сократилась, но еще сохраняется в обоих направлениях. Общая протяженность затора - 694 метра.

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