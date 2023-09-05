Во время ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса № 10

Сейчас спасатели откачивают дождевую воду. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

Утром 5 сентября на улице Оганова в Ростове-на-Дону во время ливня залило автобус с пассажирами. Произошедшее люди сняли на камеру и опубликовали в социальных сетях.

Судя по съемке, потоки дождевой воды на одном из участков пути поднялись довольно высоко и полились прямо в общественный транспорт. В итоге проходы в салоне превратились в мини-озеро. По словам ростовчан, некомфортная поездка состоялась на маршруте № 10.

Жители донской столицы добавили, что на Оганова, кроме автобуса, залитыми также оказались несколько легковых машин. Позже ситуацию прокомментировали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Из-за ливня часть улицы ушла под воду. Вода дошла до моторного отсека автомобилей. Сейчас спасатели ведут откачку. Водителям лучше пользоваться объездными путями, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Добавим, в 13 часов 5 сентября на улице Оганова все еще сохраняется сложная дорожная обстановка. Заторы к этому моменту увеличились. Машины стоят в обе стороны, от улицы Тимошенко и 2-й Финишной. Заторы также наблюдаются на Особенной и 1-й Форматной.

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