На Оганова в Ростове перекрыли движение машин из-за потока дождевой воды

Дорогу затопило послу ливня, который прошел утром 5 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о дорожных сложностях на улице Оганова. По словам людей, утром 5 сентября во время непогоды сильно затопило проезжую часть и машины. Вода затекла даже в автобус № 10.

- Спасатели помогают вытаскивать машины из луж. Пока достали не всех: кто-то успел заглохнуть, автомобили стоят наполовину в воде, - рассказали очевидцы.

Ростовчане также добавили, что проезд по подтопленному участку Оганова, в районе дома № 39, был перекрыт «из-за лужи глубиной 50-60 см».

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около дома № 39, действительно, все еще сохраняется затор. Машины сейчас стоят в обе стороны, от автодрома и от 5-й Яхонтовой.

Официальных комментариев по ситуации от отдела пропаганды УГИБДД не поступало. Однако ранее жителей Ростовской области предупреждали о непогоде, было объявлено штормовое предупреждение.

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