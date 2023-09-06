Некоторые кандидаты в депутаты Заксобрания Ростовской области скрыли свои доходы

Выборы в Заксобрание Ростовской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Избирком Ростовской области выявил недостоверные сведения в информации, которую предоставили о себе некоторые кандидаты в депутаты Заксобрания региона VII созыва. Список «забытых» данных можно найти на официальном портале правовой информации.

Судя по документу, во время проверки обнаружили десятки несоответствий.

Например, ряд кандидатов в донской парламент по какой-то причине не указали отдельные доходы. Суммы в этих случаях варьируются от совсем небольших до вполне весомых.

Не указали также недвижимое имущество (земельные участки и здания), транспортные средства (иномарки, отечественные машины, автобус и прицеп), а также акции и ценные бумаги различных организаций.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва проведут с 8 по 10 сентября 2023 года. Всего на места претендуют 235 одномандатников и 406 кандидатов от политических партий. Парламент изберут на пять лет.

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