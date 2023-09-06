В Ростовской области рассмотрят меру пресечения по делу о ДТП с шестью погибшими

Слушания пройдут в Неклиновском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области потребовали заключить под стражу подозреваемого в аварии с шестью погибшими. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- В Неклиновский районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому по части 5 статьи 264 УК РФ, по факту ДТП, произошедшему на трассе Таганрог - Покровское, в результате которого погибли шесть человек, - проинформировали в инстанции.

Часть 5 статьи 264 УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации ТС повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Судебное заседание по вопросу о мере пресечения должны провести около полудня 6 сентября 2023 года, то есть сегодня днем.

Напомним, рано утром 4 сентября 2023 года на трассе в Неклиновском районе лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2110» и Lada Priora. Предварительно, авария случилась после того, как водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что после столкновения машин на месте умерли пять человек: трое пассажиров «ВАЗа», а также водитель и пассажир Lada Priora. Еще один человек позже скончался в больнице.

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