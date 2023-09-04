В Ростовской области прокуратура начала проверку после ДТП с шестью погибшими

Машины столкнулись на трассе Таганрог - Покровское Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на контроль. Также организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на место происшествия уже выезжал прокурор района Сергей Фортуна.

Напомним, рано утром 4 сентября на трассе в Неклиновском районе лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2110» и Lada Priora. Предварительно, авария случилась после того, как водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что после столкновения машин на месте умерли пять человек: трое пассажиров «ВАЗа», а также водитель и пассажир Lada Priora. Еще один человек позже скончался в больнице.

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