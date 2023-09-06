В Новочеркасске планируют открыть детсад и создать спортивный кластер

Малышей обновленный детсад примет в первом квартале 2024 года. Фото: сайт правительства Ростовской области

Рабочий объезд по Новочеркасску вместе с группой губернаторского контроля совершил заместитель главы региона Игорь Сорокин. Проверяющие посетили несколько объектов, в том числе новый детсад и стадион «Ермак». Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.

Как стало известно, дошкольное учреждение на проспекте Баклановском рассчитано на 200 воспитанников. Обновленный детсад площадью почти 5 тысяч кв. метров будет иметь казачий статус и носить название «Матвейка».

Общая стоимость этого проекта составила 275 млн рублей. Малышей примут в первом квартале 2024 года.

- Строительные работы завершены. Идет закупка оборудования, инвентаря. Губернатором принято решение о выделении дополнительных средств, они уже направлены городу, - прокомментировал Игорь Сорокин.

Еще одной важной точкой маршрута стал стадион «Ермак», который до этого не реконструировали с 1962 года. Сейчас на объекте завершают первый этап обновления: готовят основание, дренаж, укладывают газон, асфальтируют беговые дорожки, проложили электрокабель.

После завершения реконструкции на стадионе смогут принимать соревнования регионального и общероссийского масштаба.

Власти отмечают, что с вводом объекта в строй в городе появится спорткластер. Ледовый дворец, спортивные объекты в роще, школа имени Братьев Самургашевых - все это даст толчок к развитию спортивного потенциала.

- В 2023 году проведена большая работа. В следующем году правительство области будет поддерживать развитие спортивного кластера, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

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