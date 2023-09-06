В Таганрог прибыл туристический теплоход «Александр Радищев»

Круизный маршрут предусматривает посещение 13 городов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге к причалу морвокзала пришвартовался третий по счету туристический теплоход. Название судна - «Александр Радищев». Об этом сегодня, 6 сентября, в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Андрей Фатеев.

- В праздничные дни, посвященные 325-летию Таганрога, мы встречаем гостей из разных уголков страны. Сегодня прибыл теплоход «Александр Радищев» компании «ВодоходЪ». Маршрут предусматривает посещение 13 городов, - написал Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что заход судна в приморский город оказался возможным «благодаря поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и личному контролю губернатора Ростовской области Василия Голубева».

Напомним, летом в порту Таганрога причаливали два похожих круизных теплохода, «Сергей Кучкин» и «Константин Федин». Оба маршрута предполагали проведение познавательных программ и экскурсий.

Добавим, новый плавучий причал в порту Таганрога открыли весной 2023 года. Длина объекта - 96 метров, ширина - 16 метров.

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