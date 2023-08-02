В Таганроге к новому причалу пришвартовался круизный теплоход «Сергей Кучкин»

На комфортабельном четырехпалубном теплоходе выполняются туристические маршруты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге к новому причалу пришвартовался уже второй по счету круизный теплоход, на этот раз с названием «Сергей Кучкин». Пост о прибытии судна 2 августа опубликовал глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

Известно, что на комфортабельном четырехпалубном теплоходе выполняются туристические поездки различной продолжительности. Обычно в подобные рейсы входят экскурсионные маршруты.

«Сергей Кучкин», построенный в Чехословакии, относится к классу «Водоход». Судно оснащено современным навигационным оборудованием. На борту пассажирам доступны четыре вида кают, ресторан, детский клуб и массажный кабинет.

Напомним, месяц назад в порту Таганрога, около нового плавучего причала, встретили первый круизный лайнер - теплоход «Константин Федин». На нем тогда прибыли 110 человек, для которых были подготовлены две познавательные программы - «Стартап Петра I» и «Таганрога я не миную».

Добавим, ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года планируют еще один подобный туристический круиз.

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