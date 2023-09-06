В Ростове пятилетнюю девочку, заигравшуюся в соседнем дворе, искали спасатели

В Ростове спасаиели искали ребенка, который играл рядом с домом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, в Суворовском районе, в среду, 6 сентября, со двора собственного дома пропала пятилетняя девочка. Бабушка и мама около часа искали ее повсюду, а потом позвонили в полицию и в МЧС. Как рассказала мама ребенка корреспонденту «Комсомольской правды- Ростов-на-Дону», спасатели оперативно приехали на вызов.

- И МЧС, и соседи, и родственники искали дочь. А она спокойно играла в соседнем дворе. Каким-то образом перелезла через забор и так увлеклась, что даже не слышала, как мы все ее звали.

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