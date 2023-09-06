В Ростове до конца года оборудуют подсветкой 69 зданий

В городе разработали единый подход к декоративному освещению

В Ростове продолжаются работы по оснащению зданий элементами подсветки. До конца года фасады будут подсвечены еще на 69 зданиях. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.

- По итогам проведенного районами обследования и с учетом предложений департамента архитектуры и градостроительства был сформирован перечень из 110 объектов. Все они были оборудованы декоративной подсветкой. В текущем году работа в этом направлении продолжается, - сообщил замглавы администрации города Валентин Кукин.

Поручение подсветить главные здания Ростова в прошлом году дал губернатор Василий Голубев. В результате в городе разработали единый подход к декоративному освещению. И теперь в Ростове будет создана комиссия по оценке того, насколько объекты соответствуют установленным требованиям.

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