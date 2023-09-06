На Западном обходе Ростова-на-Дону грузовик насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла рано утром в среду. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Сегодня, 6 сентября, в Ростове-на-Дону после ДТП с грузовиком скончался 68-летний велосипедист. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, трагедия случилась около 8 утра на Западном обходе донской столицы.

Предварительно, владелец двухколесного транспорта сначала двигался по обочине, а потом перестроился на правую крайнюю полосу, по которой двигался «МАЗ». В этот момент произошло столкновение.

- Велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - сообщили в УГИБДД.

Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

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