На Западном обходе Ростова-на-Дону грузовик насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла рано утром в среду. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области
Сегодня, 6 сентября, в Ростове-на-Дону после ДТП с грузовиком скончался 68-летний велосипедист. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По данным ведомства, трагедия случилась около 8 утра на Западном обходе донской столицы.
Предварительно, владелец двухколесного транспорта сначала двигался по обочине, а потом перестроился на правую крайнюю полосу, по которой двигался «МАЗ». В этот момент произошло столкновение.
- Велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - сообщили в УГИБДД.
Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в ДТП с шестью погибшими
Меру пресечения по делу об аварии с шестью погибшими утвердили в Ростове-на-Дону (подробности)