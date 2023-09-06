В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в ДТП с шестью погибшими

Подозреваемый пробудет в СИЗО до 3 ноября 2023 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области до ноября 2023 года взяли под стражу подозреваемого в аварии с шестью погибшими. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Постановлением Неклиновского районного суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября 2023 года, - прокомментировали в инстанции.

Разбирательства ведутся по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации ТС повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, рано утром 4 сентября 2023 года на трассе Таганрог- Покровское произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2110» и Lada Priora. Предварительно, авария случилась после того, как один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что после ДТП на месте умерли пять человек: трое пассажиров «ВАЗа», а также водитель и пассажир Lada Priora. Еще один человек позже скончался в больнице.

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