6 сентября на трассе при въезде в Аксай загорелся автомобиль

На проезжей части произошло самовозгорание машины Фото: Иван МАКЕЕВ

6 сентября в Ростовской области из-за полыхающего автомобиля собрался затор в районе Аксайского моста. Об этом сообщили очевидцы. По словам людей возгорание произошло на полосе в сторону Москвы.

Позже в региональном управлении МЧС уточнили, что инцидент случился на 1061 км М-4 «Дон».

- В 12:25 поступило сообщение о возгорании легковушки. По предварительным данным погибших, пострадавших нет, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

В УГИБДД добавили, что на проезжей части произошло самовозгорание машины.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», к 15 часам 6 сентября пробки на месте пожара не наблюдается. Проезд свободен.

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