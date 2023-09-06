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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:09

Суд обязал водоканал Ростова выплатить 117 млн рублей за загрязнение Дона

«Ростовводоканал» заставили возместить ущерб, нанесенный реке Дон в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Загрязнение зафиксировали во время плановой выездной проверки

Загрязнение зафиксировали во время плановой выездной проверки

Фото: Аца КОШТЭ

В Ростовской области компанию АО «Ростовводоканал» через суд обязали выплатить 117,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба за загрязнение реки Дон. Информацию об этом сегодня, 6 сентября, опубликовали на сайте управления Росприроднадзора.

- Арбитражный суд региона удовлетворил требования в полном объеме и постановил взыскать с предприятия всю сумму вреда, - говорится на сайте ведомства.

Известно, что загрязнение зафиксировали во время плановой выездной проверки. Выяснилось, что в сточных водах, которые после очистки сбрасывались из канализации Ростова-на-Дону, были превышены концентрации ряда веществ. В частности, обнаружили завышенные показатели аммоний-иона, нитрит-иона, нитрат-иона, магния, кальция, фенола и кадмия.

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