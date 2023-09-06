В Ростове появятся новые места платной парковки

25 сентября новые парковочные места появятся в переулке Крепостном. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ростова откроют новые парковочные места. Они будут платными. Об этом сообщается на сайте администрации города.

18 сентября расширится количество платных машиномест на проспекте Богатяновский спуск. Здесь появится четыре новых парковочных места в районе номера 33. Одно из них будет бесплатным, оно предназначается для машин людей, имеющих ограничения по здоровью.

25 сентября еще больше машин можно будет припарковать в переулке Крепостном. Это участок между улицами Большой Садовой и Социалистической. Парковка располагается в районе зданий №№ 63, 65, 67. Там введут в действие 14 парковочных мест. Одно из них также будет предназначаться для транспорта водителей, которые имеют с ограничения по здоровью.

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