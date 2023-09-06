23 жителя Ростовской области пострадали от змей, на 11 человек напали пауки

При укусе паука нужно сразу же обращаться к медикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с начала 2023 года ядовитые змеи напали на 23 человека, еще 11 жителей региона обратились к медикам с укусами пауков. Такой комментарий поступил от первого заместителя главы донского Минздрава Елены Тепляковой.

- Смертельных случаев не было. Средний возраст пострадавших - 36 лет, - прокомментировала Елена Теплякова.

В больницы обращались жители города Гуково, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Новошахтинска, Миллеровского, Багаевского, Сальского, Цимлянского и Родионово-Несветайского районов.

Добавим, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону спасли мужчину, у которого начались осложнения после укуса паука-каракурта.

Ростовчанин испытывал боли в области живота, верхних и нижних конечностей, спины, у него была одышка, наблюдались нарушение сознания, выраженная слабость и потливость. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное, он готовится к выписке.

- Самолечение после укуса паука недопустимо. В таких ситуациях нужно как можно скорее обращаться за помощью к медикам, - подчеркнула Елена Теплякова.

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