Трое жителей Ростовской области пойдут под суд за экстремизм

. В отношении них возбудили уголовные дела Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске будут судить троих жителей за организацию и участие в экстремистской организации. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, с сентября 2020 по август 2022 год трое местных жителей создали «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»*. Они тайно проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, в том числе с использованием закрытых видеоконференций в Интернете. Также они осуществляли миссионерскую деятельность с целью вовлечения новых членов в состав запрещенной организации. Вскоре об их деятельности узнали правоохранители.

Полиция задержала троих жителей. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности» и «Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

*Свидетели Иеговы - запрещенная организация в РФ.

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