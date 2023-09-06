Псевдоним и конспирация: 23-летнего ростовчанина подозревают в передаче Украине военных данных

На Дону поймали подозреваемого в шпионаже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове силовики поймали подозреваемого в государственной измене, рассказали в региональной ФСБ. По данным ведомства, 23-летний житель донской столицы в мессенджере познакомился с представителем военных формирований Украины. Ростовчанин сказал незнакомцу, что поддерживает Украину и антироссийскую деятельность.

ПОНИМАЛ, ЧТО СОВЕРШАЕТ ГОСИЗМЕНУ

Этим оппозиционным настроением воспользовался незнакомец из соседнего государства. Довольно быстро он завербовал ростовчанина в шпионы. Ростовчанин должен был передавать информацию о передвижении техники, расположении военных объектов, в общем, все, что удавалось узнать о российских военных.

При этом житель донской столицы отлично понимал, что идет на преступление. Тем не менее, это не помешало ему придумать себе псевдоним и с помощью такой конспирации раскрывать секретные сведения.

- Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований информацию об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные полученные украинской стороной могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники, - прокомментировали в пресс-службе региональной ФСБ.

МОЖЕТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА 20 ЛЕТ

Ростовчанина задержали. Операция попала на видео. На кадрах – силовики уложили на асфальт лицом вниз подозреваемого, после чего сковали руки в наручники. Во время обысков в квартире у ростовчанина нашли различные средства связи, которые он использовал для диалогов с украинской стороной.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», - прокомментировали силовики.

Если суд признает вину, ростовчанин может сесть в тюрьму на 20 лет.

Напомним, ранее "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" сообщала о том, что в донском регионе поймали гражданку Украины, которая тщательно собирала информацию, касающуюся передвижения российских военных. В частности, она отслеживала места дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ, узнавала, где установлены ПВО, фиксировала маршруты передвижения военной техники, а затем передавала сведения в СБУ.

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