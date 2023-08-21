В Ростовской области силовики задержали украинскую шпионку

Подозреваемую в шпионаже задержали в Ростовской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области силовики задержали гражданку Украины, которая тщательно собирала информацию, касающуюся передвижения российских военных, сообщает пресс-служба региональной ФСБ.

В частности, украинка отслеживала места дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, узнавала, где установлены ПВО, фиксировала маршруты передвижения военной техники.

- Как установили оперативники, украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений информацию, - прокомментировали в силовом ведомстве.

Оперативники считают, что эти данные могли в своих целях использовать военнослужащие Украины. В частности, информация могла пригодиться противнику для нанесению уларов по важным объектам.

Сейчас подозреваемую задержали. На нее завели дело по статье «Шпионаж». Если суд признает вину, то украинку могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.

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