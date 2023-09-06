В Цимлянском районе СК возбудил уголовное дело об убийстве инспектора заповедника

Позже полиция задержала подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Цимлянском районе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства инспектора местного заповедника. Об этом сообщили в региональном следкоме 6 сентября.

По версии следствия, инспектор заказника «Цимлянский» находился дома вместе с товарищем. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент мужчина начал душить товарища. В результате чего, инспектор скончался. Испугавшись ответственности, злоумышленник положил тело в багажник автомобиля «Патриот». Затем он столкнул машину в реку и скрылся с места преступления. Родные погибшего забили тревогу, когда тот не вышел на работу и не отвечал на звонки. Вечером 5 сентября правоохранители подняли автомобиль на берег реки и обнаружили тело убитого инспектора. Позже они задержали подозреваемого.

- После проведения с участием подозреваемого необходимых следственных действий, будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

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