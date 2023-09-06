Поезду 19/20 Ростов – Москва вернули былое название «Тихий Дон». Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фирменному поезду «Ростов – Москва» вернули название «Тихий Дон». Об этом сообщили на сайте регионального правительства 6 сентября.

Спустя 14 лет историческое название «Тихий Дон» вернули поезду 19/20, который следует по маршруту Ростов – Москва. В правительстве Ростовской области отметили, что возвращение прежнего имени – это уважение памяти знаменитого писателя Михаила Шолохова.

- Это позволит поближе ознакомиться с историей Ростовской области, историей людей, которые здесь жили и живут сейчас. Как я убедился, в поезде сделано всё для комфорта пассажиров, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями. Предлагается донское меню, начиная с ростовской ухи. Всё остальное так же тщательно подобрано, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отметим, что помимо названия, обновился и сам поезд. Для пассажиров созданы комфортные условия для размещения. Кроме того, они смогут узнать историю Ростовской области, а также попробовать донские блюда в вагоне-ресторане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хорошо, что я тебя не раскормила»: сказала жена после того, как ее супруг попал в люк и спас отравившихся газом рабочих

Под Ростовом зубной техник на глазах у спасателей достал рабочих, упавших в люк (подробнее)