«Хорошо, что я тебя не раскормила»: сказала жена после того, как ее супруг попал в люк и спас отравившихся газом рабочих

Медик в белом халате без раздумий спустился в канализационный коллектор, чтобы спасти двух человек. Фото: Личный архив героя публикации

В детстве всем мальчишкам хотелось стать выше и сильнее. 45-летний Сергей Николаенко, зубной техник из Волгограда, который приезжает в Гуково работать вахтами на несколько месяцев, и представить не мог, что благодаря небольшому росту и юркости сможет спасти двух человек. Оказалось так, что перед лицом опасности медик в белом халате первый вызвался помочь.

НЕ МОГЛИ ПРОЛЕЗТЬ В УЗКИЙ ЛАЗ

Все произошло в последний день лета. Около двух часов дня на улице Бургустинской в городе Гуково коммунальщики проводили ремонтные работы в канализационном коллекторе. На глубину примерно пять-семь метров в люк опустился рабочий, как вдруг ослаб и стал терять сознание. На подмогу ему бросился напарник, но тоже начал падать без сил — в колодце произошла утечка аммиака, отравление которым смертельно опасно.

Если бы не люди вокруг — быть беде. Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы. Считанные минуты - и бригада спасателей была на месте. Но никто из семи человек, как ни старался, не мог спуститься к пострадавшим.

— Дело в том, что люк был смещенный. То есть первое отверстие — в круглой бетонной плите, а под ней — еще один люк. В этом пространстве и без 15-килограммового снаряжения протиснуться нашим рослым парням сложно, — рассказал, как складывалась обстановка начальник 40-й пожарно-спасательной части Сергей Новиков.

СЧЕТ ШЕЛ НА СЕКУНДЫ

К этому моменту вокруг люка собралась толпа зевак. Выбежали и сотрудники стоматологии, в окнах которой разворачивалась драма. И тут Сергей Николаенко сделал шаг вперед.

Сотрудники клиники сняли на память грязного и мокрого, но счастливого коллегу, который помог спасти двух человек. Фото: Личный архив героя публикации

— Смотрю, что-то долго суетятся ребята вокруг люка, а никак не спускаются. Увидел, что очень узкий лаз, а я худенький, маленький — и предложил помочь, — вспоминает 45-летний зубной техник. — Сразу понял, что рабочие отравились аммиаком, и зачастую люди в таких случаях погибают — медлить было нельзя.

— Время шло на секунды. Надели кислородный баллон, маску, страховку, проконсультировали за десять секунд, и он на лестницу — вниз, — продолжает начальник пожарно-спасательной части.

Зубной техник, который до этого никого в жизни не спасал, без страха и сосредоточенно спустился в коллектор. Вспоминает, что с кислородным баллоном даже ему было тяжело пролезть через узкий лаз:

— За себя не боялся — с кислородом спускаться было безопасно. Страшно было подумать, что ребят окажется уже поздно спасать. Я был рад увидеть их в сознании, когда спустился.

Спустившись по лестнице, он привязал веревку сначала к одному рабочему, и спасатели вытащили его. Потом то же самое сделал и со вторым пострадавшим.

Сергей говорит, что он и его коллеги были готовы оказать первую помощь, но, к счастью, на место уже приехала бригада скорой помощи.

«ХОРОШО, НЕ РАСКОРМИЛА!»

Спасатели едва успели спросить ФИО и телефон у своего помощника, как герой скрылся в толпе, сменил грязную форму на чистую и вернулся к работе.

— Поделился случившимся с женой. Так она сказала: «Хорошо, что я тебя не раскормила», — смеется Сергей.

Сергей рад, что раньше занимался единоборствами - спорт прибавил сил. Фото: Личный архив героя публикации

На работе спасение двух жизней отметили коллективом.

— Мы сами не ожидали такого, — делится сотрудница клиники, коллега Сергея. — Он вылез из люка грязный и мокрый, но счастливый — люди были спасены. Это греет душу, что среди нас есть такие люди.

Начальник пожарно-спасательной части, который был в момент спасения на месте, вспоминает, что за его 10 лет стажа в МЧС, только раз награждали обычных жителей — за спасение детей из огня.

— Мало таких людей в наше время. В основном все пытаются заснять, сфотографировать, а Сергей как герой — помог и скромно ушел.

Теперь герою вручат благодарственное письмо, а, может, и другую награду.

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