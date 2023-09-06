В Новочеркасске новый детсад назовут «Матвейка» в честь Платова

В Новочеркасске детский сад на проспекте Баклановском назовут в честь атамана Матвея Платова. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске детский сад назовут «Матвейка» в честь атамана Платова. Об этом рассказали в администрации города 6 сентября.

Дошкольное учреждение находится на проспекте Баклановском. Недавно подрядчики завершили строительство детского сада. Его решили назвать «Матвейка» в честь известного атамана Матвея Ивановича Платова. Отметим, что ребят будут также знакомить с казачьей культурой.

- Есть задумки по обучению детей казачьим играм, шермициям. Это уже включено в программу детского сада, — рассказала начальник управления образования администрации Новочеркасска Елена Салтыкова.

Отметим, что учреждение рассчитано на 200 воспитанников. Общая площадь строения составила пять тысяч квадратных метров. На все работы ушло 250 миллионов рублей. Сейчас в учреждение закупают необходимое оборудование и инвентарь. Детский сад откроется в первом квартале 2024 года.

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